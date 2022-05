Kraków okolice co warto zobaczyć?

Miasto królów od dawien dawna było głównym punktem podróży w Małopolsce. Jednak nawet i atrakcje w Krakowie w pewnym momencie się kończą i trzeba rozglądnąć się poza granicami miasta w poszukiwaniu ciekawych miejsc. W tym artykule podpowiadamy - Kraków okolice co warto zobaczyć!

Kraków okolice co warto zobaczyć poza miastem?

Jeśli zachwycił Cię Zamek Królewski w Krakowie i szukasz czegoś w podobnym klimacie, to pierwszym wyborem powinny być Niepołomice i ich "drugi Wawel". Zamek Królewski w tej miejscowości zachwyca pięknymi krużgankami. Bardzo blisko Krakowa na południowym zachodzie znajduje się Tyniec i jego imponujące Opactwo Benedyktynów, które wywiera duże wrażenie na odwiedzających. Dla rodzin z dziećmi ciekawą opcją weekendową jest Zator, w którym znajduje się park rozrywki i obiekty tematyczne, za którymi dzieci oszaleją. Na tym lista się oczywiście nie kończy. Kraków okolice co warto zobaczyć - to pytanie ma nieskończoną ilość odpowiedzi!

Atrakcje przyrodnicze w Krakowie i nie tylko

Kraków i jego okolice posiadają unikalne naturalne obiekty, które spodobają się osobom stawiającym na wypoczynek wśród natury. Poza dobrze znanymi parkami przyrodniczymi, mało osób zdaje sobie sprawę z ilości pomników przyrody, jakie znajdują się na tym terenie. Kraków ma ich ponad 260 w tym między innymi skałki z okresu jurajskiego, kredy czy trzeciorzędu, liczne zalewy, a nawet źródełko w okolicach Tyńca.